Уже несколько месяцев продолжается скандал между шоуменом Андреем Джеджулой и его женой блогершей Юлией Леус
В начале этого года блогерша, находясь в положении, заявила, что не может больше жить с мужем и решила подать на развод, сообщает Politeka.net. Леус обвинила мужа в домашнем насилии, на это тот рассказал о неадекватной ревности супруги.
Спустя время Леус родила дочь, Аделину, однако по словам, блогерши муж никак не помогает ей, а только выставляет "показушные" посты в Инстаграм.
В частности, Юлию возмутило видео Джеджулы, где он складывает подгузник.
"Это просто больной человек, он неадекватен, у него с головой не все в порядке", - заявила женщина.
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Сейчас Юлия болеет коронавирусом, но как только вылечится, она заберет дочь и переедет от мужа.
Пост опубликовали в одной из групп в Инстаграм. Не все пользователи сети поддержали блогершу, и вместо сочувствия она нарвалась на гнев.
"Разводись, а не жалуйся", "Зачем тогда жить с таким?...это ее выбор", "Не нужно осуждать таких женщин! Вы не жили как она, ничего не знаете! Хорошо что хоть некоторые женщины не боятся и высказываются !!!", "Ну да, а типа до этого всё было нормально? Так может она сама его довела до такого", "Сил Вам, Юля! Не понимаю почему общество вместо поддержки таким женщинам начинает хейтиты и унижать?!", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Джеджулы заразилась страшным недугом, болезнь отразилась на крошке-дочке
Также Politeka писала, что жена Джеджулы после родов показалась с ребенком без мужа.