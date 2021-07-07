Жена известного украинского шоумена Андрея Джеджулы рассказала, что муж снова звонил в полицию из-за нее
В начале этого года блогерша Юлия Леус заявила, что хочет развестись с мужем, обвинив его в домашнем насилии. На тот момент она была беременна, поэтому развода не произошло, однако отношения между супругами испортились окончательно.
Позже Леус родила девочку, Аделину, однако скандалы в их семье не прекратились. Недавно Юлия обвинила мужа в том, что он не предупредил ее, что его отец болен коронавирусом. Женщина сама подхватила опасный недуг, после чего с маленькой дочерью съехала на съемную квартиру.
Теперь же Джеджула решил заявить о ее пропаже в полицию. Как пишет Politeka.net, об этом Леус рассказала в Инстаграм.
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«Мне звонят с полиции и говорят: «Скажите своему мужу, пусть он нас не беспокоит». Я уже с улыбкой буду об этом говорить, потому что смешно. Теперь мне звонят уже из Дарницкой полиции, говорят, что мы с ребенком пропали. Хотя я с человеком переписывалась последний час. Я ему сказала, что я ребенка от тебя не забираю никуда, не собираюсь запрещать общаться. Просто нам нужно вылечиться, потом будешь себе гулять…Ему неймется», - пожаловалась Юлия.
На видео она выглядит очень уставшей.
«Почему психбольницы закрыли?», - написала она в подписи к этим кадрам.
Отметим, что до этого Джеджула уже пытался обращаться в полицию с тем же запросом.
Напомним, жена Джеджулы вместо сочувствия украинцев нарвалась на гнев.
Как сообщала Politeka, жена Джеджулы в слезах заявила об угрозах: "Что с этим идиотом делать?".
Также Politeka писала, что разборки в семье экс-мужа Димопулос Андрея Джеджулы набирают оборот.