В семье шоумена Андрея Джеджулы и блогерши Юлии Леус продолжаются конфликты, скандал принял серьезный оборот

Как известно, зимой у Джеджулы и Леус родилась дочка Аделина, но появление малышки лишь ненадолго примирило супругов. Ссоры в семье начались задолго до этого. За четыре года брака парочка успела изрядно попортить друг другу нервы. Леус заявила о своем окончательном решении развестись, но сейчас не может уйти от благоверного, так как заболела коронавирусом и нужно, чтобы кто-то присматривал за ребенком.

В своих "сториз" в Инстаграм Юлия регулярно делится с публикой, как обстоят дела. Жена Джеджулы напугала заявлением о якобы "неадекватности" мужа и страхе оставлять с ним дочку, передает Politeka.net.

"Я себя плохо чувствую, но прокомментирую это "чудовище", которое выставляет постоянно, как он кормит ребенка... теперь он выставляет, как памперсы заворачивает в треугольничек и выбрасывает... Я вас прошу, это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда вылечусь и заберу отсюда ребенка... Что я могу сказать, тяжело. Тяжело мне лечиться и смотреть за ребенком. Пишите, как мне не страшно оставлять (дочку, - ред.) с этим неадекватным человеком. Страшно, конечно, но я сплю через раз, просыпаюсь, прихожу смотрю, что и как", - рассказала блогерша.

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