Артистка не постеснялась в выражениях

Известная украинская актриса Ольга Сумская засветилась в компании шоумена Андрея Джеджулы

Шоумен Андрей Джеджула, который также бывший муж певицы Санты Димопулос, поделился видео с участием Сумской, сообщает Politeka.net.

Кроме того, что Джеджула ведет различные мероприятия, работает на радио и ТВ, он также и ведет актерскую деятельность.

На днях стало известно, что артист принимает участие в новом спектакле с Ольгой Сумской. В своих сторис Инстаграм экс-муж Димопулос показал кадры репетиции.

На видео шоумен лежал на полу, когда к нему подошли Ольга со своей коллегой. Обе "вцепились" в Андрея, потащив его за ноги.

"Кабаняра нажрался наших пирожков!", - произнесла в шутку Сумская.

"Это даже немного приятно", - смеясь, ответил Андрей.

Отметим, спектакль, в котором сыграют Ольга Сумская и Андрей Джеджула, а также Виталий Борисюк и другие актеры называется: "Ну, сдрасьте".

О премьере в своих сторис сообщили два актера.

Отметим, Санта Димопулос и Андрей Джеджула расстались более 10 лет назад. У бывшей пары есть общий сын, Даниэль. Мальчику сейчас 12 лет.

С 2015 года Санта состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого родила дочь, Софию, в 2019 году.

Напомним, между экс-мужем Санты Димопулос и известной ведущей произошел конфликт.

Как сообщала Politeka, "новая" супруга шоумена Джеджулы публично обратилась к его бывшей Димопулос.

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