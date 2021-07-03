Жена шоумена и актера Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус, рассказала подробнее о скандальном разрыве

Юлия Леус в начале этого года заявила о том, что расходится мужем, с которым пробыла четыре года, сообщает Politeka.net.

На тот момент женщина находилась в положении, а сейчас она уже стала мамой маленькой Аделины.

Блогерша в своем Инстаграм, в котором у нее насчитывается 157 тысяч подписчиков, ответила на все интересующие вопросы, публично накинувшись на мужа.

В частности, жена Джеджулы заявила, что не отступит от своего намерения развестись, показав таблетки на ладони.

Также, по словам Юлии, ей неприятно смотреть на совместные фото с бывшим, поэтому она порезала картину, которую он всегда выставлял.

Жена шоумена рассказала, что Джеджула не гуляет с дочкой, или только ради сторис в Инстаграм.

К слову, сейчас Леус болеет коронавирусом, и ей очень тяжело ведь ребенок постоянно требует внимания, а сил нет. А Джеджула, по ее словам, не помогает и ничего не покупает.

"Другие люди покупают, это животное для меня и точка!", - ответила блогерша о своем супруге, не подбирая выражения

Леус отметила, что у Джеджулы также диагностировали ковид, но он продолжает играть спектакли и вести мероприятия, не стыдясь этого.

Кроме того, сейчас болен и Даниэль, старший сын шоумена и певицы Санты Димопулос, поэтому мальчик находится в изоляции вместе с Леус, но после сдачи теста, вероятно, присоединится к маме, которая сейчас с семьей отдыхает за границей.

Напомним, "новая" супруга шоумена Джеджулы публично обратилась к его бывшей Димопулос

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