Жена шоумена и актера Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус, не сдержала эмоции, рассказав новые детали семейного скандала
В начале этого года Юлия Леус рассказала о своем твердом решении развестись с мужем, сообщает Politeka.net. Блогерша на тот момент находилась в положении, но призналась, что больше так жить не может, обвинив супруга в домашнем насилии.
В свою очередь шоумен все отрицал, сообщив о неадекватной ревности бывшей возлюбленной.
Леус родила дочь Аделину, а недавно заболела коронавирусом. Она рассказала, что Джеджула ей не помогает и ничего не покупает, лишь выставляя "показушные" посты в Инстаграм.
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В новых сторис Леус со слезами на глазах рассказала о новом скандале.
"Как тут долечиться? Если животное приходит с улицы и начинает мне угрожать? Чтобы я до завтрашнего вечера рассказала, что это все у меня был эмоциональный всплеск, что это все неправда, что я говорила, либо завтра вечером мне будет кранты... Что с ним делать? Что с этим идиотом делать?", - поинтересовалась Леус.
Позже блогерша рассказала, что вызвала полицию, но когда она приехала, ее супруга на месте не оказалось, ведь он ушел.
"Вроде сейчас все спокойно", - рассказала Юлия, поблагодарив за поддержку пользователей сети.
Напомним, разборки в семье экс-мужа Димопулос Андрея Джеджулы набирают оборот
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