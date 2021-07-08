Актор "Квартал 95" Юрій Крапов не на жарт перелякав шанувальників
"Квартал 95" існує з 1997 року, спочатку, як команда "КВН", а потім, як студія, пише Politeka.net. Біля витоків створення легендарної команди стояв Юрій Крапов.
На новому відео вказаний артист, в компанії своїх відомих колег Євгена Кошового, Сергія Казаніна, Юрія Ткача та Юрія Великого, налякав своїх шанувальників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Крапов позував у кріслі, яке чимось нагадує інвалідний візок.
"А хто це на інвалідному візку???😢 ", "Хлопці, а хто сидить в колясці і що сталося?",- написали користувачі Мережі.
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Фанатів поспішили заспокоїти, що з Краповим все добре.
Зазначимо, в пості йдеться про літній концерт, який планується провести в наступну п'ятницю.
"Нарешті це сталося! Новий літній концерт "Вечірнього Кварталу" 16 липня відбудеться з повним залом глядачів! 🕺🕺🕺
Як ми скучили за цією неймовірною атмосферою, вашим щирим сміхом і шквалом оплесків❤️", - написали автори поста.
Публікація зібрала близько 100 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Хлопці, худніть...", "Люблю вас хлопці і обожнюю❤️❤️❤️💞❤️❤️❤️", "Без Вовки не дивлюся", " коли вже в Мінськ. Потрібен ваш гумор дуже"," Ну нарешті","хлопці ми вас любимо ви у нас найталановитіші і улюблені".
Нагадаємо, Євген Кошовий показав, яким був 14 років тому
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