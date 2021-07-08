Актер "Квартал 95" Юрий Крапов не на шутку перепугал поклонников

"Квартал 95" существует с 1997 года, сначала, как команда "КВН", а затем, как студия, пишет Politeka.net. У истоков создания легендарной команды стоял Юрий Крапов.

На новом видео артист, в компании своих известных коллег Евгения Кошевого, Сергея Казанина, Юрия Ткача и Юрия Великого, напугал своих поклонников. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Крапов позировал в кресле, чем-то напоминающем инвалидную коляску.

"А кто это на инвалидной коляске???😢", "Ребята а кто сидит в коляске и что случилось?", - написали пользователи сети.

Поклонников поспешили успокоить, что с Краповым все нормально.

Отметим, в посте говорится о летнем концерте, который планируется провести в следующую пятницу.

"Наконец это случилось! Новый летний концерт "Вечернего Квартала" 16 июля состоится с полным залом зрителей! 🕺🕺🕺

Как мы соскучились по этой невероятной атмосфере, вашему искреннему смеху и шквалом аплодисментов ❤️", - написали авторы поста.

Публикация собрала около 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ребята, худейте...", "Люблю вас ребята и обожаю❤️❤️❤️💞❤️❤️❤️", "Без Вовки не смотрю", "Когда уже в Минск. Нужен Ваш юмор очень", "Ну наконец-то", "Ребята мы вас любим Вы у нас самые талантливые и любимые".

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