Популярна українська співачка Настя Каменських показала, з чого починається її день і що робить її щасливою з ранку

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з позначки внизу екрану, перше відео Каменських зняла о 6:33 ранку.

На кадрах співачка постала в легкому спортивному образі. На ній були короткі шортики модного лавандового відтінку, а також спортивний сірий топ. Таке вбрання дозволило артистка продемонструвати свою підтягнуту фігуру.

"Доброго ранку! Немає нічого прекраснішого починати свій день з пробіжки. Так що, хто зараз біжить, я приєднуюся до вас", - з посмішкою вимовляє співачка.

Судячи з бадьорого голосу, вона дійсно звикла прокидатися так рано.

Пізніше Каменських також показала як мінімум частину свого сніданку. Так, на кадрах можна було побачити, як співачка із задоволенням їсть кавун. Судячи з обстановки, Настя сидить на кухні їх з Потапом особняка. На всіх кадрах співачка виглядає по-справжньому щасливою.

Нагадаємо, 63-річна свекруха Каменських здивувала молодістю і красою: не гірше Насті.

Як повідомляла Politeka, Настю Каменських в червоній сукні з розрізами довели до екстазу.

Також Politeka писала, що Каменських поруч з Потапом приголомшила видом, показавши зайве прямо на вулиці.