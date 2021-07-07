Творці нового музичного шоу "Співають всі" відверто відповіли на запитання, чи братимуть участь у проекті Тіна Кароль та Олег Винник

У новому проекті, який обіцяє бути "грандіозним", творці вирішили об'єднати відразу кілька поколінь українських артистів. Про це повідомляється на сторінці порталу MUZVAR в Instagram, пише Politeka.net.

Українцям розповіли, що напередодні відбувся перший знімальний день нового шоу «Співають всі».

"Дуже приємно бачити за одним «судейський столом» Ніну Матвієнко, Іво Бобула, Світлану Білоножко та Jerry Heil, LAUD, Nino і багатьох інших", - йдеться в публікації.

У свою чергу, українці поцікавилися, чи братимуть участь у цьому шоу такі популярні артисти, як Олег Винник і Тіна Кароль. На обидва ці питання на порталі muzvar відповіли негативно. При цьому на питання про участь Кароль відповідь була більш розгорнутою.

"Згадайте скандал на шоу "Маска", - написали представники MUZVAR.

Інший коментатор роз'яснив, що Кароль відмовилася від співпраці з телеканалом «Україна» після того, як її образили висловлювання Олі Полякової на шоу «Маска».

«Після "Скандал" на шоу "Маска" Твань заявити, що більше не буде співпрацювати з телеканалом "Україна", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Кароль нарвалася на гнів українців, повторивши витівку юної Брітні Спірс.

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль і Юлію Саніну "припечатали" за вибрані вбрання.

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