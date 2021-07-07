Українська телеведуча Катя Осадча показала, як проводить час з сином

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram ведуча, яка знаходиться на останніх термінах вагітності, показала свого маленького сина Івана. Як відомо, Осадча і Юрій Горбунов воліють не світити обличчя своєї чотирирічної дитини, проте часто публікують фото з ним, показуючи його зі спини або збоку.

На свіжому фото Осадча та Іван опинилися у воді. При цьому дитина була в одязі, а Осадча в сорочці, яка прикривала її живіт. В руках зірка тримала квітку.

"Зі святом Івана Купала! А нашого Івасика з днем народження. Як каже Іван - свято Івана купався, а купатися Івасик любить", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"З іменинником Вас Катя. Щастя і радості малюкові і його прекрасним батькам", «Як схожий на тата», «мабуть всі Івани купатися люблять», «такі милі», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що телеведуча довгий час приховувала своє особисте життя. Про відносини з Горбуновим вона заявила далеко не відразу. Про першу та другу вагітності глядачі теж здогадалися не відразу.

Нагадаємо, що Катя Осадча показала, як готується до пологів: "і знову в нашому домі...".

Як повідомляла Politeka, Осадча на останніх термінах вагітності здивувала блідим виглядом: "другу ніч...".

Також Politeka писала, що Катя Осадча підкорила зворушливим образом майбутньої мами:"у вас буде дівчинка".