Співачка Камалія, яка є дружиною бізнесмена-мільйонера Мохаммада Захура, показала своїх дочок на відпочинку

Як пише Politeka.net, Камалія продовжує насолоджуватися відпочинком в Україні, показуючи шанувальникам свої розваги. Цього разу артистка показала, як її дочки, Мірабелла і Арабелла, спускаються з тарзанки. За словами співачки, дівчатка перший раз пробували таку екстремальну розвагу. Їм дуже сподобалося, тому вони зажадали продовження.

"Відгадайте, що це за місцевість? Як же чудово відпочивати в Україні з рідними", - поділилася своїми враженнями красуня.

У коментарях артистці залишили масу компліментів. Крім цього, шанувальники стали вгадувати, де ж відпочиває зірка.

"Це Блакитні озера. Чернігівська область", "далеке озеро на Блакитних озерах", "Гарної погоди і настрою!", "Камалія, ви дуже добра і прекрасна! Обожнюю Вас!", "Дівчатка сміливі, Розумнички", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія в прозорому вбранні здивувала виглядом біля барної стійки:"Шалена імператриця".

Як повідомляла Politeka, Камалія показала, як змагаються її дочки-близнючки: "Всі в мамулю".

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