Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька похвалилася зовнішністю в компанії улюбленця
Популярна артистка, попри завантажений графік, знаходить час на ведення соцмереж, повідомляє Politeka.net.
В одному з нових постів свого Instagram співачка постала в білій сорочці. Красуня розпустила довге хвилясте волосся. Завершив образ макіяж з акцентом на великі очі.
Красуня посміхалася і дивилася в камеру, тримаючи в руках свого улюбленця. На голову собачки Зарицька одягла вінок на честь Дня Івана Купала.
"Еффі теж хоче зніматися в рекламі і старанно вчить текст. Ви ж пам'ятаєте мою рекламу з цим віночком? А які рядки з того ролика запам'ятали ви? Напишіть мені в коментах", - написала артистка.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Обірвалося життя легендарного актора: "Забрав з собою цілу епоху"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Платити за опалення авансом, українців попередили про комунальне нововведення: "У платіжках за червень..."
Максим Галкін повідомив про непоправну втрату, Ротару не стрималася: "Важко підібрати слова..."
За годину публікація зібрала понад 800 лайків і трохи коментарів.
"Вай які ви красиві 😍", - написав один з користувачів мережі.
Зазначимо, у Олександри Зарицької троє собак: Еффі, Панда і Поль. Співачка зізналася, що вони дуже багато значать для неї, тому вона вирішила познайомити з ними своїх шанувальників.
За словами співачки, собаки для неї - це невід'ємна частина душі, і зізналася, що дуже їх любить, тому дуже стежить за їх здоров'ям.
Зірка навіть обмовилася, що може завести ще вихованців.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька в глибокому декольте "вигуляла" пишні форми на пробіжці
А ще Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька показала декольте і зізналася, чому хотіла кинути кар'єру
Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька викликала фурор різкою зміною іміджу