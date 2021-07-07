Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька похвалилася зовнішністю в компанії улюбленця

Популярна артистка, попри завантажений графік, знаходить час на ведення соцмереж, повідомляє Politeka.net.

В одному з нових постів свого Instagram співачка постала в білій сорочці. Красуня розпустила довге хвилясте волосся. Завершив образ макіяж з акцентом на великі очі.

Красуня посміхалася і дивилася в камеру, тримаючи в руках свого улюбленця. На голову собачки Зарицька одягла вінок на честь Дня Івана Купала.

"Еффі теж хоче зніматися в рекламі і старанно вчить текст. Ви ж пам'ятаєте мою рекламу з цим віночком? А які рядки з того ролика запам'ятали ви? Напишіть мені в коментах", - написала артистка.

За годину публікація зібрала понад 800 лайків і трохи коментарів.

"Вай які ви красиві 😍", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, у Олександри Зарицької троє собак: Еффі, Панда і Поль. Співачка зізналася, що вони дуже багато значать для неї, тому вона вирішила познайомити з ними своїх шанувальників.

За словами співачки, собаки для неї - це невід'ємна частина душі, і зізналася, що дуже їх любить, тому дуже стежить за їх здоров'ям.

Зірка навіть обмовилася, що може завести ще вихованців.

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