Суддя "Танців з зірками", відомий хореограф Влад Яма показав свою маму

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив зворушливо привітати матір. Він опублікував фото, на якому його маленький син Леон міцно обіймав свою бабусю.

"Мамуль, з Днем Народження! Ми тебе любимо так само сильно, як обіймає Леон! Посміхайся, готуй вкусняшки і нехай не болять коліна! І на море поїдемо обов'язково!",- підписав фото хореограф.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і поздоровлень для мами. Багато шанувальників звернули увагу, що Влад схожий на маму, а ось його син Леон - на батька Ями.

"Клас, найщиріше привітання. Як сильно ви схожі на маму", "Мама-це святе. Нехай ваша мама радує вас ще багато-багато років!", "Дуже любить бабусю, так її притискає, як ніби боїться, що хтось її забере!", "Яке миле фото! І які щирі почуття і емоції на обличчі внучка!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма з дружиною потрапили під удар стихії на трасі, кадри: "Твою матір...".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Влад Яма показав, чия посмішка для нього краща за інших:"які ви класні".

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, кого сильно боїться вже багато років:"зачіска, як у мене".