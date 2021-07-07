Співачка Світлана Лобода продемонструвала розкішне вбрання на модному показі в Парижі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому постала в красивому чорному комбінезоні по фігурі. Зверху на вбранні був прикріплений шлейф, який розвивався, коли Світлана дефілювала по акуратній доріжці біля красивої будівлі. Варто відзначити, що співачка пройшлася по дорозі, як по подіуму.

"На показі від кутюр улюбленого", - підписала відео зірка.

У коментарях Лободі залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без негативних відгуків.

"На такому показі моди я б побувала, бажано щоб у всіх нарядах тільки ви ходили», «виходьте заміж і станьте вже жінкою, а не прикрасою. Ви гідні щастя!", "Неймовірне дефіле", «Краще дефіле світу», «така красива і ніжна», "шикарна, чудова", "така хода... справжня жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода влаштувала "жару" після концерту:"спокушає своєю красою".

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