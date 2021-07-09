Фанати знову підкоригували фото Тіни Кароль, "приліпивши" до неї Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, можливий роман співачки Тіни Кароль і молдавського мачо Дана Балана продовжують активно обговорювати шанувальники, і це попри те, що співак спростував чутки про стосунки з українською зіркою. Так, в соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених цій парочці, і на одній з них часто публікують відфотошоплені фото Тіни і Дана, зображуючи їх разом, як закохану пару.

Нещодавно з'явився знімок, на якому Балана "приліпили" до Кароль, яка стоїть біля басейну. Як видно, співачка позує перед камерою в стильних світлих брюках і бежевому топі, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і котяча посмішка. поруч з нею Дан - в темному вбранні і з сонцезахисними окулярами на обличчі.

Шанувальники тут же почали коментувати відфотошоплене фото Балана і Кароль: "Ну це шедевр! Браво", "Я ледь Богу душу не віддала", "Прикольні", "Це прекрасно", "Був пацан і немає пацана", "Кайф", "Красиві".

Нагадавши, Фігура Кароль в колготах і чорному боді викликала подив: "Тіна в своєму тілі, без фотошопу".

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль і Юлію Саніну "припечатали" за вибрані вбрання: "Пантера і зебра".

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