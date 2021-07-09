Новий випуск проекту "МастерШеф. CELEBRITY", суддею якого є ресторатор Ектор Хіменес-Браво, розкритикували в мережі

У четвертому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися зіркові блондинки і брюнетки: Олена Шоптенко, Ірина Федишин і Світлана Вольнова в команді червоних і Надія Матвєєва, Мішель Андраде і солістка групи Kazka Олександра Зарицька в команді синіх.

Зірки готували вареники з картоплею під грибним соусом, виноградно-яблучні оладки з фініковою пастою, креветки в кокосово-томатному соусі, а також фаршировані перці під соусом бешамель.

В результаті перемогу здобули Олена Шоптенко, Світлана Вольнова та Ірина Федишин.

Відзначимо, на новий формат кулінарного шоу вже висипалося чимало критики. Не став винятком і цей випуск.

"Навіть не знаю що гірше: задумка або реалізація", "нісенітниця повна, я подивилася тільки перший випуск - в топку цих "селебреті", "начецирк, а не мастершеф, бридко дивитися. Ну як дивитися, 7 хвилин вважається?", "Готувати голубці в 4й серії-це справжній рівень! А у фіналі дивись і борщ зварять", "жахливий проект, клоунада", - пишуть в коментарях в мережі.

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