Нова дівчина колишнього глави офісу президента України Андрія Богдана похвалилася формами в міні-спідниці і топі

Карина Тищенко, з якою Андрія Богдана вже бачили разом на кількох світських заходах, - популярний блогер. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Карина Тищенко В мережі відома під нікнеймом vot_nah. За її сторінкою стежать понад 50 тисяч фоловерів.

У нових сторіс дівчина блиснула формами в Білій міні-спідниці і короткому топі того ж кольору з великими золотими заклепками. Вбрання Христина доповнила браслетом і годинником. Волосся дівчина зібрала.

Відзначимо раніше Карина вже показувала фото в такому образі, і справила велике враження на своїх фоловерів. Правда тоді видно був тільки топ.

Відзначимо, фоловери Карини тоді не тільки захоплювалися е красою, але і звернули увагу на схожість дівчини з екс-дружиною Андрія Богдана Ганною.

"Бомба", "Краса", "расива принцеса", "дуже ефектна!!!", "Серцеїдка", "Можна дивитися вічність", "Бач, яка оката", "Ви схожі з Анею, тільки відмінність, у Ані менше комплексів", - писали в коментарях.

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