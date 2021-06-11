Герои "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан продолжают удивлять откровениями

Как известно, Миша с Аней съехались спустя неделю после финала. Недавно победительница "Холостяка" подтвердила, что ее возлюбленный согласился на переезд из Харькова в Киев, и они уже как три месяца живут вместе в столице.

В новом интервью Славы Демина на Люкс FM разговор зашел про бывшие отношения Ани, которые не дают покоя фанатами парочки, передает Politeka.net.

Речь о ее замужестве с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Девушка пришла на проект, поставив точку в этих отношениях, однако имя ее бывшего постоянно всплывает в Сети. Более того, в одном из выпусков "Холостяка", когда Миша пришел знакомиться с родителями Ани, оказалось, что мама девушки до сих пор ностальгирует по бывшему зятю.

"Это мне так надоело и разговоры об этом... потому что я уже в совсем других отношениях, и я давно уже развелась, и все, я уже девушка Михаила", - прокомментировала ситуацию Аня.

Заливако, в свою очередь, тоже не понял ажиотажа по поводу всей этой темы.

"Ну, экс-жена, ну и че дальше?, - удивился он на вопрос Демина. - Опять же, это наши реалии, в которых есть определенный ярлык, который на тебя крепится и определенное время существует".

Тогда ведущий поинтересовался у "Холостяка", не задела ли его ситуация со свадебными фото, что мелькали во время его знакомства с родителями Ани.

"Была фотография со свадьбы, где вообще-то брат ее держит за руку... Я не ревнивый человек и для меня вот то, что все спрашивают, как ты реагируешь, да ну никак не реагирую. Это было, и все...", - признался Миша, что совсем не ревнует возлюбленную к бывшему.

Также он добавил, что уверен в себе и своей партнерше.

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