Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана похвасталась формами в мини-юбке и топе

Карина Тищенко, с которой Андрея Богдана уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях, - популярный блогер. Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Карина Тищенко в Сети известна под никнеймом vot_nah. За ее страницей следят более 50 тысяч фолловеров.

В новых сторис девушка блеснула формами в белой мини-юбке и коротком топе того же цвета с крупными золотыми заклепками. Наряд Кристина дополнила браслетом и часами. Волосы девушка собрала.

Отмети ранее Карина уже показывала фото в таком образе, и произвела большое впечатление на своих фолловеров. Правда тогда виден был только топ.

Отметим, фолловеры Карины тогда не только восхищались е красотой, но и обратили внимание на сходство девушки с экс-супругой Андрея Богдана Анной.

«Бомба», «Красота», «Красивая принцесса», «Очень эффектная !!!», «Сердцеедка», «Можно смотреть вечность», «Ишь, какая глазастая», «Вы похожи с Аней, только отличие, у Ани меньше комплексов», - писали в комментариях.

Напомним, Анна Богдан впервые рассказала о реакции экс-мужа на роман с "Холостяком": "Мы приняли решение..."

Как сообщала Politeka, избранницу "Холостяка" Анну Богдан подкосила депрессия после развода: "Какой смысл терпеть..."

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако впервые высказался о бывшем муже Анны Богдан.