Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана похвасталась формами в мини-юбке и топе
Карина Тищенко, с которой Андрея Богдана уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях, - популярный блогер. Кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Карина Тищенко в Сети известна под никнеймом vot_nah. За ее страницей следят более 50 тысяч фолловеров.
В новых сторис девушка блеснула формами в белой мини-юбке и коротком топе того же цвета с крупными золотыми заклепками. Наряд Кристина дополнила браслетом и часами. Волосы девушка собрала.
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Отмети ранее Карина уже показывала фото в таком образе, и произвела большое впечатление на своих фолловеров. Правда тогда виден был только топ.
Отметим, фолловеры Карины тогда не только восхищались е красотой, но и обратили внимание на сходство девушки с экс-супругой Андрея Богдана Анной.
«Бомба», «Красота», «Красивая принцесса», «Очень эффектная !!!», «Сердцеедка», «Можно смотреть вечность», «Ишь, какая глазастая», «Вы похожи с Аней, только отличие, у Ани меньше комплексов», - писали в комментариях.
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