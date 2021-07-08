Хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала свою сім'ю
Як пише Politeka.net, особистими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ілона Гвоздьова вже багато років одружена з Іваном Хомячуком. У пари двоє дітей-дочка Валерія, яку в родині звуть Рія, і син Домінік. Молодшенький з'явився на світ восени минулого року. У" Танцях з зірками " Ілона брала участь вже на останніх місяцях вагітності.
Милі кадри зі своїми найріднішими хореограф показав з нагоди Дня сім'ї.
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"З днем сім'ї! Бережіть себе, Його, їх і живіть так, щоб ваші дітки вами пишалися, онуки обожнювали, батьки поважали..."- написала вона.
Таке слова зворушили фоловерів Гвоздьової.
"Дуже красиві слова! Здоров'я Вашій родині! Всім добра", "щастя вам", - пишуть шанувальники артистки.
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