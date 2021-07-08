Головред жіночого інформаційного інтернет-видання Clutch.ua Юлія Буговська розповіла про роботу в Каннах

Шостого липня 2021 року пройшло відкриття 74-го Каннського фестивалю, пише Politeka.net. Захід проходить після дворічної перерви, викликаної пандемією.

На червоній доріжці кінофестивалю з'явилися світові зірки, такі як: Енді Макдауелл, Маріон Котійяр, Белла Хадід, Джессіка Честейн та інші.

Висвітлюють цей захід журналісти з різних кінців світу, зокрема і головред Clutch.ua Юлія Буговська, яка вирушила з колегою до Франції.

"Я пишаюся нашим виданням. Сlutch.ua - єдиний жіночий сайт України, який приїхав на 74 Каннський кінофестиваль.

Круто, коли видавець-однодумниця, і підтримує мої ідеї. ❤️ Дякую! Я це дуже ціную", - написала Буговська у своєму Instagram.

Головред розповіла, що прийняла рішення взяти з собою одну з журналісток самостійно, адже висвітлення такого масштабного заходу сприяє розвитку.



"Складні круті цікаві відрядження, нова робоча обстановка і сотні знайомств за лічені дні - неймовірно розвивають людину. Моя мета - не тільки самій розвиватися, а й співпрацювати з людьми, які не стоять на одному місці. Це мій внесок у видання", - поділилася Юлія.

В кінці головред Clutch.ua поділилася планами видання висвітлити також Одеський кінофестиваль.

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