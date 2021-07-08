Главред женского информационного интернет-издания Clutch.ua Юлия Буговская рассказала о работе в Каннах

Шестого июля 2021 года прошло открытие 74-го Каннского фестиваля, пишет Politeka.net. Мероприятие проходит после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

На красной дорожке кинофестиваля появились мировые звезды, такие как: Энди Макдауэлл, Марион Котийяр, Белла Хадид, Джессика Честейн и другие.

Освещают это мероприятие журналисты с разных концов мира, в частности и главред Clutch.ua Юлия Буговская, которая отправилась с коллегой во Францию.

"Я горжусь нашим изданием. Сlutch.ua - единственный женский сайт Украины, который приехал на 74 Каннский кинофестиваль.

Круто, когда издатель - единомышленница, и поддерживает мои идеи. ❤️ Спасибо! Я это очень ценю", - написала Буговская в своем Инстаграм.

Главред рассказала, что приняла решение взять с собой одну из журналисток самостоятельно, ведь освещение такого масштабного мероприятия способствует развитию.



"Сложные крутые интересные командировки, новая рабочая обстановка и сотни знакомств за считанные дни - невероятно развивают человека. Моя цель - не только самой развиваться, но и сотрудничать с людьми, которые не стоят на одном месте. Это мой вклад в издание", - поделилась Юлия.

В конце редактор Clutch.ua поделилась планами издания осветить также Одесский кинофестиваль.

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