Молода співачка, екс-солістка ВІА Гри Міша Романова вразила екстремальним декольте
Як передає Politeka.net, Романова бере участь у зйомках нового талант-шоу "Співають всі", де вона разом із ще 99 зірками українського шоу-бізнесу судитиме талановитих виконавців.
На свіжому фото Романова позувала в сріблястій сукні-піджаку, яка виявилася дуже короткою. Але погляди шанувальників привернуло екстремально глибоке декольте зірки, в якому можна було розгледіти видатні достоїнства красуні.
"3-й знімальний день грандіозного шоу", - підписала фото артистка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
Дженніфер Лопес показала свій молодий запал, застрибнувши в басейн в одних плавках: "Солоденька"
Спека обрушить на українців весь гнів, температура різко підскочить: які області врятує дощ
Українське село пішло під воду, люди живуть як у Венеції: кадри катастрофи
"Просто супер", "Ух яка", "Красива ти, Міша", "Дуже красива", "яка ти вогняна", "Вау Вау, яка дівчина шикарна, а познайомитися можна?", "Як лялька", "завжди ідеальна", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Міша Романова є близькою подругою і підопічною співака Макса Барських. Не так давно він став її продюсером.
Нагадаємо, що Міша Романова в яскравій сукні показала декольте у всій красі: "що у нас сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Міша Романова в плащику показала, наскільки ідеальна її фігура:"леді в червоному".
Також Politeka писала, що Міша Романова спровокувала крутим образом без зайвого одягу:"Шукаю небезпечних".