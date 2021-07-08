Молода співачка, екс-солістка ВІА Гри Міша Романова вразила екстремальним декольте

Як передає Politeka.net, Романова бере участь у зйомках нового талант-шоу "Співають всі", де вона разом із ще 99 зірками українського шоу-бізнесу судитиме талановитих виконавців.

На свіжому фото Романова позувала в сріблястій сукні-піджаку, яка виявилася дуже короткою. Але погляди шанувальників привернуло екстремально глибоке декольте зірки, в якому можна було розгледіти видатні достоїнства красуні.

"3-й знімальний день грандіозного шоу", - підписала фото артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Просто супер", "Ух яка", "Красива ти, Міша", "Дуже красива", "яка ти вогняна", "Вау Вау, яка дівчина шикарна, а познайомитися можна?", "Як лялька", "завжди ідеальна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Міша Романова є близькою подругою і підопічною співака Макса Барських. Не так давно він став її продюсером.

Нагадаємо, що Міша Романова в яскравій сукні показала декольте у всій красі: "що у нас сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова в плащику показала, наскільки ідеальна її фігура:"леді в червоному".

Також Politeka писала, що Міша Романова спровокувала крутим образом без зайвого одягу:"Шукаю небезпечних".