Українська співачка Анна Корсун, відома під псевдонімом MARUV, показала, як запалює з подружками в Туреччині

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото і відео зі своїх гастролей. Красуня поєднала приємне з корисним, влаштувавши справжнє танцювальне шоу на відпочинку. Анна з подружками в одних купальниках записали танці для Тік Ток, похвалившись фігурами. Крім цього, дівчата влаштували гарячу фотосесію.

"Наш невеликий турецький тріп", - підписала відео MARUV.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Котики", «обожнюю Вас за почуття гумору, таку людську доброту, безпосередність і за стиль», «після приїзду Марув температура у всій Туреччині піднялася на кілька градусів і оголошена пожежонебезпечна ситуація місцевого масштабу», «Анна Борисівна, варто було б і схуднути для літа», "ти шикарна, а твої пісні і танці вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV в ретро-перуці приміряла бікіні з латексу, в мережі не оцінили: "Все гірше і гірше...".

Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася латексом і влаштувала спекотні ігри з подругами: "Відвал голови".

Також Politeka писала, що MARUV в "дірявому" купальнику показала, як розважається з чоловіком в Туреччині: спекотні кадри.