Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася засмаглою шкірою і спокусливим виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 24-річна співачка і починаюча телеведуча поділилася свіжим фото. На знімку вона позувала в рожевому топіку, який ідеально підкреслив її форми. Мішель зняла себе зблизька, продемонструвавши обличчя без макіяжу.

"Вже вийшли 5 випусків нового сезону Орел і решка "земляни". Який вам найбільше зайшов на даний момент?",- звернулася Андраде до шанувальників.

У коментарях фанати артистки стали розповідати про свої улюблені випуски. Не залишили Мішель і без компліментів.

"Ангельська зовнішність", «не думав, що Ліван буде цікавим, але мені дуже сподобалося», «а взагалі, з тобою всі випуски афігенні», «Ліван найбільше сподобався, він атмосферний, з купою емоцій, а Мішель у всіх випусках чарівна», "Ти просто супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде в купальнику звела з розуму спортивною фігуркою:"твори мистецтва".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде в сміливій позі потрясла видом на зйомках "Орла і решки": "Вам сподобається".

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