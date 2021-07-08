Молода співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася засмаглою шкірою і спокусливим виглядом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 24-річна співачка і починаюча телеведуча поділилася свіжим фото. На знімку вона позувала в рожевому топіку, який ідеально підкреслив її форми. Мішель зняла себе зблизька, продемонструвавши обличчя без макіяжу.
"Вже вийшли 5 випусків нового сезону Орел і решка "земляни". Який вам найбільше зайшов на даний момент?",- звернулася Андраде до шанувальників.
У коментарях фанати артистки стали розповідати про свої улюблені випуски. Не залишили Мішель і без компліментів.
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"Ангельська зовнішність", «не думав, що Ліван буде цікавим, але мені дуже сподобалося», «а взагалі, з тобою всі випуски афігенні», «Ліван найбільше сподобався, він атмосферний, з купою емоцій, а Мішель у всіх випусках чарівна», "Ти просто супер", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Мішель Андраде в купальнику звела з розуму спортивною фігуркою:"твори мистецтва".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде в сміливій позі потрясла видом на зйомках "Орла і решки": "Вам сподобається".
Також Politeka писала, що Мішель Андраде вигнулася в бікіні, вразивши видом на пляжі:"Ух, як гаряче".