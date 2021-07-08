Дочка української співачки Ольги Полякової Марія звернулася за допомогою до своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 16-річна Маша опублікувала ряд сторіс, зроблених в Одесі. Судячи з усього, дівчина вирушила в курортне місто на відпочинок. Однак, одне з відео сильно спантеличило шанувальників Маші. Дівчина зняла себе крупним планом. З вигляду вона була сильно налякана і засмучена.

"Друзі, я в Аркадії. Я не знаю, куди мені йти, тут багато людей. Мені страшно, допоможіть", - змолилася дівчина.

Варто відзначити, що вже на наступному відео Маша сиділа в якомусь закладі з друзями. За словами Полякової-молодшої, вона зустрілася зі знайомими, які прилетіли до Одеси з США.

Відзначимо, що Маша Полякова намагається активно вести свій блог і навіть трохи заробляє на рекламі. Зараз на дівчину підписано близько 170 тисяч людей.

Нагадаємо, що Полякову в пікантній позі присоромили за "нову" зовнішність:"жахливі вийшли стегна".

Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла, за що б'є свого директора: "не по протоколу звернувся".

Також Politeka писала, що Полякова в купальнику влаштувала зйомку у воді, вразивши Камінську з "НеАнгелів": "Досить мені нерви тріпати".