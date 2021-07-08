Дочка української співачки Ольги Полякової Марія звернулася за допомогою до своїх шанувальників
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 16-річна Маша опублікувала ряд сторіс, зроблених в Одесі. Судячи з усього, дівчина вирушила в курортне місто на відпочинок. Однак, одне з відео сильно спантеличило шанувальників Маші. Дівчина зняла себе крупним планом. З вигляду вона була сильно налякана і засмучена.
"Друзі, я в Аркадії. Я не знаю, куди мені йти, тут багато людей. Мені страшно, допоможіть", - змолилася дівчина.
Варто відзначити, що вже на наступному відео Маша сиділа в якомусь закладі з друзями. За словами Полякової-молодшої, вона зустрілася зі знайомими, які прилетіли до Одеси з США.
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Відзначимо, що Маша Полякова намагається активно вести свій блог і навіть трохи заробляє на рекламі. Зараз на дівчину підписано близько 170 тисяч людей.
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