Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія зворушив спільним кадром зі своєю 19-річною коханою

Як передає Politeka.net, не так давно тренер програми "Зважені та щасливі", головний герой шоу "Холостяк-6" 36-річний Макацарія почав зустрічатися з 19-річною Лізою. Дівчину він знайшов у Грузії, звідки і сам родом. Відомо, що Ліза є моделлю.

Судячи з постів в Instagram зірка СТБ дуже щасливий з новою пасією, оскільки регулярно ділиться спільними знімками. На свіжому фото він продемонстрував, який щасливий з красунею.

"Все, що нам потрібно це любов", - підписав фото Макацарія.

У коментарях парі залишили масу приємних слів і компліментів.

"Які ви класні - любові вам і радості", «потрясні удвох», «дуже красиві, щастя вам», «красені», «дуже гармонійні», «у Лізи гарна зачіска, їй пасує», «як приємно дивитися на взаємну любов», "Щасливі разом", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Іраклі Макацарія з коханою публічно показали свої почуття:"солодка парочка".

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