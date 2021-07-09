Українська співачка Оля Полякова здивувала новою зовнішністю

Артистка не боїться експериментувати із зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка приміряє різні костюми від найспокусливіших до найекстравагантніших.

У нових сторіс Instagram Оля Полякова постала в наряді зеленого кольору і з великими прикрасами на шиї і у вухах.

Найбільше увагу привернула зачіска зірки - коротке волосся, замість звичного довгого. Чолка була зачесана наверх, що зробило лук більш зухвалим.

Співачка зробила на повіках довгі стрілки, а губи відсвічували рожевинкою.

"Ваша доросла рок-теличка їде на "1+1" з прем'єрою кліпу "Взрослая девочка"", - поділилася артистка, тим самим давши зрозуміти, що епоха "Королевы Ночи", пісні яку вона раніше виконувала, завершується.

За словами Олі, кліп присвячується всім жінкам, тому що, незалежно від віку жінки завжди залишаються дівчатками.

В кінці жовтня зірка дасть останній концерт в рамках шоу "Королева ночі", і після цього почнеться підготовка до відповідного шоу, адже "дівчинка подорослішала".

Зазначимо, хіт "Взрослая девочка" розповідає про те, що потрібно любити себе, свою "внутрішню дівчинку": балувати і піклуватися про неї. Особливо ця тема актуальна в наші нелегкі трудові будні.



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