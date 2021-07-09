Вєрці Сердючці раптово стало погано під час виступу на головній сцені фестивалю Atlas Weekend 9 липня

Андрій Данилко у своєму знаменитому образі з'явився на сцені після Валерія Меладзе і незважаючи на погане самопочуття зумів по-справжньому запалити. Сердючку традиційно супроводжувала "мама", роль якої виконує артистка Інна Білоконь.

Сердючка своїми найпопулярнішими композиціями - "Dancing Lasha Tumbai", "Гулянка", "Все Буде Добре", "Дольче Габбана", "Любов не Тралі-Валі" та іншими змусила танцювати навіть ледачих.

"Це любов. Будь ласка, можна на наступний рік ще раз Вєру", "Було неймовірно круто 🙌 спасибі", "запалила взагалі круто!", "Було супер", "Король естради", - пишуть захоплені шанувальники.

Однак в кінці виступу артист вибачився і сказав, що він погано себе почуває.

Відзначимо, не так давно продюсер відомого співака Юрій Нікітін в програмі» Зірковий шлях " розповів про серйозні проблеми Данилко зі здоров'ям.

Він нагадав, що багато років тому артист страждав від депресії. За словами продюсера, Андрій все ще страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. Він також заявив, що співак звернувся за допомогою до лікарів не тільки з України, а й з інших країн.

Ці слова Нікітіна викликали великий резонанс в ЗМІ і серед шанувальників Данилко. Не зміг не відреагувати і менеджмент артиста. Представники артиста заявили, що у нього є тільки проблеми зі сном, а все інше – в порядку.

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