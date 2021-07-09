Названо ім'я першої учасниці нового сезону шоу "Танців з зірками"

Українські зірки вже протягом декількох років беруть участь у популярному шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net.

Зараз готується випуск п'ятого сезону. На офіційній сторінці проєкту в Instagram назвали ім'я першої учасниці - нею стала українська співачка Джамала. Запис автори поста підкріпили відео зі співачкою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Джамала влаштувала запальні танці в короткому топіку і шкіряних брюках.

"Артистка передає естафету співакові Фаготу @fahot! Чи прийме він виклик і чи вийде на головний танцювальний паркет?",- написали автори публікації.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі поділилися думкою про зіркову учасницю:

"Вона висока, далеко зайде", "Схожа тут на молоду Шер 😍", "у такому вигляді вона мені Руслану нагадує", " я її дуже чекав. Ураа", " Супер-супер-супер новина. Що Джамала буде учасницею нового сезону шоу Танці з зірками Україна. Хто буде наступний?", "ДЖАМАЛУШКА - - - це щось неймовірне!!!👏👏👏 Кайф 🕸️", "❤️урааа 🙌❤️🙌 Джа, невже, довго вона вирішувалася", "все закривайте челлендж хто переможниця вже відомо 😀 крута дівчинка ❤️🔥".