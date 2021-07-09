Відома українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, учасниця "Танців з зірками" стане головним хореографом нового сезону проекту

Про те, як проходить підготовка і що нового чекає глядачів вона розповіла в інтерв'ю «Фактам».

Поки команда тільки готуємося до проекту. Зокрема, закінчили кастинг танцюристів. Також Шоптенко обіцяє, що»в сезоні з'являться Класні, нові обличчя".

Звичайно ж тут виникає питання про участь Влада Ями в проекті в якості члена журі.

"Я не володію інформацією про склад суддівської команди. Але що стосується Влада, то, як то кажуть, дай бог. Тому що він вже давно став символом цього проекту, причому досить потужним», - прокоментувала цей момент Шоптенко.

Всумнівала хореограф і про легендарного Григорія Чапкіса.

«У будь-якому випадку важливо поважати традиції, які роками складалися на «Танцях». Бальна культура, лиск і атмосфера. Все це ми спробуємо відродити, на жаль, вже без нашого легендарного Григорія Чапкіса. Взагалі, новий сезон стане символічним для багатьох з нас. Адже із суддів, які брали участь у перших сезонах, залишилася тільки Олена Коляденко. Пішли з життя великі майстри бальної хореографії Вадим Єлізаров, Олексій Литвинов, Григорій Чапкіс. Час бере своє. Тому важливо присвятити сезон людям, які були носіями бальної культури, її стрижнями. Хочеться їм подякувати і зберегти в нашій пам'яті", - сказала Шоптенко.

Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року у віці 91 рік.

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