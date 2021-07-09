Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, участница "Танців з зірками" станет главным хореографом нового сезона проекта

О том, как проходит подготовка и что нового ждет зрителей она рассказала в интервью «Фактам».

Пока команда только готовимся к проекту. В частности, закончили кастинг танцоров. Также Шоптенко обещает, что «в сезоне появятся классные, новые лица».

Конечно же тут возникает вопрос об участии Влада Ямы в проекте в качестве члена жюри.

«Я не владею информацией о составе судейской команды. Но что касается Влада, то, как говорится, дай бог. Потому что он уже давно стал символом этого проекта, причем достаточно мощным», - прокомментировала этот момент Шоптенко.

Всомнила хореограф и о легендарном Григорие Чапкисе.

«В любом случае важно уважать традиции, которые годами складывались на «Танцях». Бальная культура, лоск и атмосфера. Все это мы попытаемся возродить, к сожалению, уже без нашего легендарного Григория Чапкиса. Вообще, новый сезон станет символичным для многих из нас. Ведь из судей, которые участвовали в первых сезонах, осталась только Елена Коляденко. Ушли из жизни великие мастера бальной хореографии Вадим Елизаров, Алексей Литвинов, Григорий Чапкис. Время берет свое. Поэтому важно посвятить сезон людям, которые были носителями бальной культуры, ее стержнями. Хочется их поблагодарить и сохранить в нашей памяти», - сказала Шоптенко.

Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в возрасте 91 год.

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Как сообщала Politeka, Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": неожиданный поворот.

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" решилась на откровение о том, как сложилась ее жизнь.