Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, чому перебуває в конфлікті з Віталієм Козловським

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю славі Дьоміну для програми "Слава+" вона зізналася, що Козловський дуже негарно з нею вчинив.

"Коли ти з людиною дружиш, коли ти йдеш з ним в кіно, їси з ним поп-корн, ділишся переживаннями, а він потім бере і журналістці каже, що у тебе проблеми з головою. Це дружба?",- зазначила Приходько.

За її словами, це сталося в 2010-2011 роках.

"Так, я злопам'ятна", - підкреслила співачка, відповідаючи на питання журналіста про те, що за такий час вже можна було б і пробачити людину.

Приходько зазначила, що добре спілкувалася з людиною, і такий вчинок забути не може. Після того інциденту з Козловським вона не перетиналася. Сама артистка з'ясувати стосунки з артистом не намагалася, оскільки вважає, що для жінки це неприпустимо.

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