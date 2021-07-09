Український телеведучий Дмитро Комаров, який веде авторську програму про подорожі "Світ навиворіт", здивував незвичайним нічлігом
Як пише Politeka.net, зараз Комаров знімає програму в українських Карпатах. До цього відрядження він показав, що під час зйомок його обличчя сильно покусали комарі і оводи. Та так, що на обличчі фактично не залишилося живого місця.
Цього разу Комаров поділився більш оптимістичними новинами. Він провів ніч у горах на свіжому повітрі. Телеведучий вмостився в гамаку, сховавшись під спальником. Вид на фото вражав.
"Сьогодні спав у гамаку. Заряджався енергією гір. День буде "бодрячок" після такої ночі", - підписав фото Комаров.
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У коментарях йому залишили багато приємних відгуків.
"Півжиття віддала б за такий сон, дуже круто», «Комаров "годував" комарів», «Дмитро яка краса, ви наша чудова людина», «чарівний початок дня», «Кайф», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Комаров постраждав на зйомках своєї програми, на обличчі не залишилося живого місця: "бідний".
Як повідомляла Politeka, Дмитро Комаров налякав розпухлим обличчям:"бідний, як його шкода".
Також Politeka писала, що Комаров засвітився в компанії Андрія Шевченка, звернувшись до українців: "Давайте разом!".