Український телеведучий Дмитро Комаров, який веде авторську програму про подорожі "Світ навиворіт", здивував незвичайним нічлігом

Як пише Politeka.net, зараз Комаров знімає програму в українських Карпатах. До цього відрядження він показав, що під час зйомок його обличчя сильно покусали комарі і оводи. Та так, що на обличчі фактично не залишилося живого місця.

Цього разу Комаров поділився більш оптимістичними новинами. Він провів ніч у горах на свіжому повітрі. Телеведучий вмостився в гамаку, сховавшись під спальником. Вид на фото вражав.

"Сьогодні спав у гамаку. Заряджався енергією гір. День буде "бодрячок" після такої ночі", - підписав фото Комаров.

У коментарях йому залишили багато приємних відгуків.

"Півжиття віддала б за такий сон, дуже круто», «Комаров "годував" комарів», «Дмитро яка краса, ви наша чудова людина», «чарівний початок дня», «Кайф», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Комаров постраждав на зйомках своєї програми, на обличчі не залишилося живого місця: "бідний".

Як повідомляла Politeka, Дмитро Комаров налякав розпухлим обличчям:"бідний, як його шкода".

Також Politeka писала, що Комаров засвітився в компанії Андрія Шевченка, звернувшись до українців: "Давайте разом!".