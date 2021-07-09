Ресторатор і суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розбурхав публіку своїми танцями
49-річний шеф-кухар колумбійського походження опублікував в Instagram відео, які е залишили байдужими його шанувальників, передає Politeka.net.
Ектор Хіменес-Браво влаштував танці на тлі котеджів.
"Неможливо стримати танці, коли живеш в такому прекрасному місці», - написав він.
Хіменес-Браво був одягнений у футболку, рожеві шорти і різнокольорові шльопанці.
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Також він взяв у кадр і свою собачку Лупіту.
"Ось там ось шо бовтається? Ну, Ектор, бешкетник😂", "класний", "Супер", «Суперово», «Прикольно», «Супер хлопчина, браво", "класно. А Лупіта молодець", «Ох, Ектор, Молодчина», "Лупіту в новий сезон Майстер шеф як головного суддю", - пишуть в комментіаріях.
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