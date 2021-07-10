Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька з'явилася на сцені в красивому вбранні

Група KAZKA завоювала любов публіки і зараз виступає на різних заходах, повідомляє Politeka.net. Так, колектив підкорив глядачів на музичному фестивалі Atlas Weekend.

Зарицька опублікувала яскраві фото з заходу. На сцену солістка KAZKA вийшла в довгому напівпрозорому вбранні, під низом якого виднілося темне плаття. Одяг обтягнув фігуру співачки, яка завершила образ макіяжем з акцентом на очі і хвилястими локонами.

"Вааау❤️🔥

Фестиваль! Ну нарешті!

Ми так давно мріяли виступити на @atlasweekend і не дарма! Ця енергія ... просто вау🥰 хто був? Пишіть як вам виступ в коментарях!". - написала співачка.

За три години пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів:

"Ти нереальна 😍🔥", "🔥🔥🔥", "🔥Top", "🙌❤️🔥Kazka назавжди", "Кайф 🔥 найкрутіші", " Ну просто захват 😍", " енергія так і пре !!!!! 🔥 ", "Фантастика🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥 це був розрив !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ти така гаряча, Саша", "дуже круто було", " це був кайф, в який раз я насолодилася, ну і, звичайно, мене рознесло😅 🥰", "отримали море задоволення !!! 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Але відео все одно чекаємо з нетерпінням! KAZKA-любов! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Нагадавши, золістка KAZKA Зарицька потрусила пишними формами в рожевому купальнику

А ще Politeka писала, що пісня KAZKA для української версії "Не родись вродливою" зачепила Лесю Нікітюк

Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA з травмованою ногою в порваних штанях не стримала емоцій