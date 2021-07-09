Співачка Камалія зворушила українців, показавши, як проводить свої вечори
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала нові кадри на своїй сторінці в Instagram.
«А ось як проходять мої вечори на Чернігівщині", - написала вона.
Камалія виконала»Пісню про рушник".
Судячи з коментарів, кадри вразили фоловерів артистки до глибини душі.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Виплата пенсій українцям, в ПФУ розкрили важливі цифри за липень: "Кожному пенсіонеру..."
Балана показали біля басейну обійнявшись з Тіною Кароль: "Я ледь Богу душу не віддала"
Літак з людьми впав відразу після зльоту: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи в Швеції
Новий тріумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменських і Maruv: "NK, до побачення"
"Супер, молодці, браво", "Браво", "дуже красиво, душевно. Відчувається Ваша любов до близьких Вам людей! Я завжди захоплююся Вашим голосом "вживу"", "як же душевно, аж мурашки по шкірі🔥", "Браво, Камалія", "молодці, браво, аж до сліз", "Браво, душевно, зворушливо, прекрасне виконання, пісня, яку співали наші батьки", - пишуть в коментарях.
Раніше Камалія показала, як відпочиває на так званих Блакитних озерах у Чернігівській області.
Нагадаємо, найбагатша співачка України вразила кадром з чоловіком і доньками-близнючками: "для кожної людини..."
Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України показала екстремальні розваги дочок-близнят: "дівчатка сміливі ... »
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, як змагаються її дочки-близнючки.