Співачка Камалія зворушила українців, показавши, як проводить свої вечори

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала нові кадри на своїй сторінці в Instagram.

«А ось як проходять мої вечори на Чернігівщині", - написала вона.

Камалія виконала»Пісню про рушник".

Судячи з коментарів, кадри вразили фоловерів артистки до глибини душі.

"Супер, молодці, браво", "Браво", "дуже красиво, душевно. Відчувається Ваша любов до близьких Вам людей! Я завжди захоплююся Вашим голосом "вживу"", "як же душевно, аж мурашки по шкірі🔥", "Браво, Камалія", "молодці, браво, аж до сліз", "Браво, душевно, зворушливо, прекрасне виконання, пісня, яку співали наші батьки", - пишуть в коментарях.

Раніше Камалія показала, як відпочиває на так званих Блакитних озерах у Чернігівській області.

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