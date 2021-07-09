Українська співачка Настя Каменських здивувала дуже особистими кадрами

Як пише Politeka.net, співачка вирішила поділитися пікантними кадрами з душу. Красуня залізла у ванну з піною і спорудила собі з піни зачіску. Фото вийшло одночасно спокусливим і забавним.

"Я завжди дуже любила літо! І завжди з нетерпінням чекала настання цієї пори! Так, коли жарко, складніше працювати і функціонувати на всі 100%. Тим не менш, це прекрасний період легких суконь, романтики, моря, відпустки, ягід, фруктів і красивих фото! Але в цьому році, мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло", - зазначила Каменських.

За її словами, їй хочеться виходити на сцену в купальнику, а її темп дуже сповільнився.

У коментарях Настю підтримали компліментами і власними історіями.

"Захист від Потапа?", "Дуже жарко", "Настя, ти прекрасна", "пустотлива дівчина!", "Яка смішна", «прекрасна зачіска», "Нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в ефектній сукні потрусила засмаглими принадами:"з Лободи злизала".

Як повідомляла Politeka, Каменських зізналася, чи дивляться вони з Потапом в телефони один одного: "це дуже важливо".

Також Politeka писала, що Настя Каменських вразила українців безглуздим конфузом:"морозиво шкода".