Українська співачка, зірка нової "ВІА Гри" і шоу "Х-фактор" Ксенія Попова вразила видом на сцені поруч з відомим виконавцем

Як пише Politeka.net, ВІА Гра виступила на одній сцені з Валерієм Меладзе. Новий склад жіночої групи виконав пісню "Дві ріки", яку Меладзе співав із золотим складом групи, в яку входили Надія Мейхер, Анна Седокова і Віра Брежнєва. Ефектна блондинка Попова замінила поруч з Меладзе Брежнєву.

"Коли цей день хочеться зберегти не тільки в пам'яті", - підписала відео молода артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ксюша ти була шикарна", "meladze music - самі самі!", "Ксю, ти прекрасна", "обов'язково побуваю на вашому виступі", "як же це офігенно, а які люди були щасливі і задоволені", "це вираз обличчя. Він крутецкий. І ви красуні", - пишуть користувачі Мережі.

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