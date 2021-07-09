Відомий український ведучий і продюсер Юрій Горбунов показав несподівану зустріч з Олею Поляковою

Шоумен поділився кумедним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Горбунов вирішив показати шанувальникам, яка несподіванка трапилася з ним у п'ятницю. Так, за його словами, він абсолютно випадково зустрів на роботі популярну співачку Олю Полякову.

На доказ він поділився їх новим спільним фото.

На знімку артисти дійсно відображені прямо в коридорі. Горбунов позує перед камерою в білій сорочці і з задоволеною посмішкою.

У свою чергу, Полякова потрапила на фото в яскраво-зеленому вбранні і з великими золотими прикрасами. Увага до себе не може не привертати нова і поки ще незвична зачіска співачки: нещодавно вона дуже з'явилася з дуже короткою стрижкою замість довгого волосся.

"Несподівана зустріч в коридорах офісу", - підписав знімок Горбунов.

Шанувальники ведучого тут же відреагували на публікацію.

"Катя Оле повидирала патли", "Оля що підстриглася або одягла перуку?", "А це точно Полякова? Перука класна?", "Яскраві зірки Юрка і сусідка Оля», - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова з короткою стрижкою показала нову себе, епоха "королеви ночі" завершується.

Як повідомляла Politeka, Осадча показала їх з Горбуновим розкішний сад з плетеними меблями і особняк в італійському стилі.

Також Politeka писала, що Горбунов зворушливо звернувся до свого маленького сина, в мережі підтримали.