Відомий український ведучий і продюсер Юрій Горбунов показав несподівану зустріч з Олею Поляковою
Шоумен поділився кумедним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Горбунов вирішив показати шанувальникам, яка несподіванка трапилася з ним у п'ятницю. Так, за його словами, він абсолютно випадково зустрів на роботі популярну співачку Олю Полякову.
На доказ він поділився їх новим спільним фото.
На знімку артисти дійсно відображені прямо в коридорі. Горбунов позує перед камерою в білій сорочці і з задоволеною посмішкою.
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У свою чергу, Полякова потрапила на фото в яскраво-зеленому вбранні і з великими золотими прикрасами. Увага до себе не може не привертати нова і поки ще незвична зачіска співачки: нещодавно вона дуже з'явилася з дуже короткою стрижкою замість довгого волосся.
"Несподівана зустріч в коридорах офісу", - підписав знімок Горбунов.
Шанувальники ведучого тут же відреагували на публікацію.
"Катя Оле повидирала патли", "Оля що підстриглася або одягла перуку?", "А це точно Полякова? Перука класна?", "Яскраві зірки Юрка і сусідка Оля», - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова з короткою стрижкою показала нову себе, епоха "королеви ночі" завершується.
Як повідомляла Politeka, Осадча показала їх з Горбуновим розкішний сад з плетеними меблями і особняк в італійському стилі.
Також Politeka писала, що Горбунов зворушливо звернувся до свого маленького сина, в мережі підтримали.