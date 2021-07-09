"Ну що за мода?"

Відома українська ведуча Катя Осадча показала українцям образи зірок для фестивалю Atlas Weekend, запропонувавши вибрати найбільш пам'ятного виконавця

Як пише Politeka.net, новий пост з'явився на сторінці програми «Світське життя» в Instagram.

Цього тижня в Україні пройшов музичний фестиваль Atlas Weekend, на якому виступили багато зірок української сцени. Відвідала цю подію і команда» Світського життя " разом з беззмінною ведучою програми Катею Осадчою. У своєму новому пості вона поцікавилася в українців, як виступ фестивалю запам'ятався їм найбільше.

Крім того, в публікації з'явилися фото ведучої з деякими учасниками фестивалю. На них Осадча, яка зараз чекає їх з Юрієм Горбуновим другу дитину, постала в легкому чорному сарафані в білий горошок. Наряд з розлітається спідницею до коліна і глибоким декольте відмінно підходить для спекотного літа. Доповнила образ ведучої стильна біла кепка.

На фото поруч з Осадчою позували Тіна Кароль, MELOVIN, гурт KAZKA, Світлана Тарабарова, Михайло Поплавський та інші зірки, кожна з яких продемонструвала свій стиль.

Українці тут же почали коментувати пост.

"Іноді дивишся на їх вбрання і диву даєшся", "блін, ну що за мода. Хто в чому", "Катя, Тіна ви українські красуні. Ви Краса шоубізу", "Melovin підірвав сцену і розірвав шаблони", "Ну хто ж їх усіх одягає?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча показала їх з Горбуновим розкішний сад з плетеними меблями і особняк в італійському стилі.

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