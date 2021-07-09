Відома українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про суміщення роботи з вихованням трьох дітей

Артистка поділилася в своєму Instagram новим відео, в якому поділилася з шанувальниками одкровенням про своє життя. Раніше цього року Приходько стала мамою втретє. З тих пір співачка стала набагато більш відвертою зі своїми шанувальниками: вона вирішила розповідати і показувати наочно, як виглядає життя багатодітної мами.

Як пише Politeka.net, у новому відео Приходько розповіла, що найближчим часом буде дуже зайнята, адже зараз у неї з'явилося багато роботи, яку артистці треба поєднувати з вихованням трьох дітей.

"Я схожа вже на мумію. Ось так от не спати і працювати ... я вам клянуся,в 20 років я б не витримала такого ритму", - розповіла співачка.

Вона також підкреслила, що у неї зараз немає ніякого «допінгу», і вона ніяк не знімає стрес.

"Я втомилася...Я не розумію, що відбувається, але я тримаюся...", - зізналася Приходько.

У той же час співачка розповіла, що іноді у неї буває стан, коли її сил не вистачає.

"Я хочу все кинути і піти", - описала цей стан зірка.

У той же час вона пообіцяла, що не буде сидіти, плакати і "розпускати нюні", а продовжить наполегливо працювати і допомагати своїм малюкам.

Нагадаємо, Настя Приходько розповіла про безсилля і які страшні таємниці приховують її тату.

Як повідомляла Politeka, Приходько вперше за довгий час показала чоловіка, з яким знайома з дитинства.

Також Politeka писала, що Приходько сильно змінилася після народження третьої дитини і вразила одкровенням.