Молода українська співачка Мішель Андраде показала життєрадісні кадри зі зйомок "Орла і Решки"

24-річна артистка болівійського Походження вперше привернула увагу українців в 2013 році, коли з'явилася на шоу «Х-Фактор». З тих пір Мішель потрапила «під крило» Потапа, який став її продюсером. Зараз Андраде активно просувається в українському шоу-бізнесі як співачка, а віднедавна ще й ведуча популярного тревел-шоу «Орел і Решка».

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram знаменитість поділилася кадрами з нового випуску програми. У короткому відео можна побачити, як Андраде сидить на узбіччі, посміхаючись і дивлячись в камеру. На ній легкі літні штани, біла майка, джинсова куртка і чорна бандана. У руці артистка тримає банан.

"Болгарія!!! Дуже кумедний і цікавий випуск! Не пропустіть!",- підписала кадри Андраде.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Обожнюю твою посмішку!", "Думаю сама промениста і працьовита Мішель Андраде з золотою картою!", "Образ просто гармата", "я тебе обожнюю тебе красуня ти моя улюблена", - пишуть люди.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде в сміливій позі потрясла видом на зйомках "Орла і решки".

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