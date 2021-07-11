Актрису і головну героїню проекту "Холостяк" Ксенія Мішина показала подарунок



Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Хоч парі і доводилося перший час не афішувати свої відносини, але через не дуже довгий час після закінчення реаліті-шоу вони живуть разом і діляться з шанувальниками подробицями і кадрами особистого життя.

Після проекту Ксенія відновила зйомки в кіно і черговий її прихід додому актриса навіть зняла на відео.

"Дивіться, які гарні квіти мені сьогодні подарували на зйомках. Так, я сьогодні закінчила проект. Ось так, Сань", - заявила Ксенія.

Слова коханої явно зачепили Еллерта і він почав виправдовуватися.

"Закриті сьогодні всі квіткові були", - з винуватим обличчям відповів Олександр.

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