Актрису і головну героїню проекту "Холостяк" Ксенія Мішина показала подарунок
Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Хоч парі і доводилося перший час не афішувати свої відносини, але через не дуже довгий час після закінчення реаліті-шоу вони живуть разом і діляться з шанувальниками подробицями і кадрами особистого життя.
Після проекту Ксенія відновила зйомки в кіно і черговий її прихід додому актриса навіть зняла на відео.
"Дивіться, які гарні квіти мені сьогодні подарували на зйомках. Так, я сьогодні закінчила проект. Ось так, Сань", - заявила Ксенія.
Слова коханої явно зачепили Еллерта і він почав виправдовуватися.
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