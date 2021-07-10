Співачка Камалія здивувала шанувальників кадрами сімейного відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка, яку називають найбагатшою в Україні, опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Літо - пора відпусток і багато українських знаменитостей воліють відпочивати на закордонних курортах. Фото з блакитних пляжів Туреччини, Балі і Мальдів не рідкість для представників нашого шоу-бізнесу, а ось Камалія здивувала несподіваними кадрами зі своєї відпустки.

Виконавиця разом зі сім'єю вирушила в Ріпкинський район Чернігівської області.

"Сімейний атракціон на надувному матраці) зібралося декілька поколінь разом, але всі поводяться, як діти! Блакитні озера, Чернігівська область", - написала співачка у підписі до посту.

На опублікованому відео співачка постала майже без макіяжу і показала свою величезну сім'ю.

Не обійшлося і без конфузу: один з членів її сім'ї судячи з усього не був готовий до зйомки і почав емоційно висловлюватися.

"Вова, не матюкайся", - попередили чоловіка за кадром.

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