Співачка Камалія здивувала шанувальників кадрами сімейного відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, відома артистка, яку називають найбагатшою в Україні, опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Літо - пора відпусток і багато українських знаменитостей воліють відпочивати на закордонних курортах. Фото з блакитних пляжів Туреччини, Балі і Мальдів не рідкість для представників нашого шоу-бізнесу, а ось Камалія здивувала несподіваними кадрами зі своєї відпустки.
Виконавиця разом зі сім'єю вирушила в Ріпкинський район Чернігівської області.
"Сімейний атракціон на надувному матраці) зібралося декілька поколінь разом, але всі поводяться, як діти! Блакитні озера, Чернігівська область", - написала співачка у підписі до посту.
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На опублікованому відео співачка постала майже без макіяжу і показала свою величезну сім'ю.
Не обійшлося і без конфузу: один з членів її сім'ї судячи з усього не був готовий до зйомки і почав емоційно висловлюватися.
"Вова, не матюкайся", - попередили чоловіка за кадром.
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