Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив на музичному фестивалі Atlas Weekend, трохи перенервувавши

Не так давно Святослав Вакарчук повідомив у своєму Instagram, що розлучається з дружиною після 20 років спільного життя, передає Politeka.net. Артист не розкрив причини такого рішення, але в мережі стали ходити чутки про можливий роман співака.

Святослав Вакарчук 9 липня виступив на музичному фестивалі Atlas Weekend. З ним на сцену вийшла співачка Віталіна Мусієнко - колишня учасниця "Голосу країни". Саме з виконавицею фронтмену "Океану Ельзи" приписують роман.

За інформацією сайту Обозреватель, коли молода виконавиця з'явилася на сцені Вакарчук, можливо, від хвилювання став співати перший куплет, а у фіналі навіть став перед артисткою на коліна.

Зазначимо, що перед концертом співак дав брифінг, в якому розповів, що підтримує з Віталіною Мусієнко активні творчі стосунки.

За словами лідера "Океану", Муісенко - талановита співачка, і він сподівається на хороший результат її творчої діяльності. На питання про можливий роман зі співачкою Святослав відповів неохоче, підкресливши, що це дурні чутки, які він не хоче коментувати.

"Я доросла людина", - підсумував співак.

Примітно, що Віталіна була в команді Вакарчука на шоу "Голос країни", а після вирушила з групою на гастролі.

Нагадаємо, Вакарчук заявив про розлучення з дружиною після 20 років спільного життя

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