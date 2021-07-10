Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала райське місце в Україні
Як пише Politeka.net, колишня гімнастка Лілія Подкопаєва живе в США. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Лілія вирішила прогулятися по Лавандовій фермі під Києвом. Красуня була в білій сукні, а образ доповнила стильним капелюшком. На кількох фото Подкопаєва похвалилася красотами місцевості.
"Український Прованс або лавандовий рай.
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Друзі, вчора я побачила щось чарівне. Хоча б один раз в житті потрібно побачити квітучу лаванду. І поки подорож ускладнюються карантином, можна помилуватися лавандовими полями під Києвом", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", "улюблена Подкопаєва", "клас", " неймовірна красуня в красивому місці. Гарної прогулянки, Лілія".
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