Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала райське місце в Україні

Як пише Politeka.net, колишня гімнастка Лілія Подкопаєва живе в США. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Лілія вирішила прогулятися по Лавандовій фермі під Києвом. Красуня була в білій сукні, а образ доповнила стильним капелюшком. На кількох фото Подкопаєва похвалилася красотами місцевості.

"Український Прованс або лавандовий рай.

Друзі, вчора я побачила щось чарівне. Хоча б один раз в житті потрібно побачити квітучу лаванду. І поки подорож ускладнюються карантином, можна помилуватися лавандовими полями під Києвом", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "улюблена Подкопаєва", "клас", " неймовірна красуня в красивому місці. Гарної прогулянки, Лілія".

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А ще Politeka писала, що Подкопаєва після повернення на батьківщину звернулася до українців

Також Politeka повідомляла, що 42-річна Подкопаєва заговорила про зміни, повернувшись в Україну



