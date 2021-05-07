Бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева произвела фурор новым фото

Как известно, 42-летняя Лилия покинула Украину в 2017 году, переехав в США. До этого она уже 20 лет работала в Америке, где у нее были долгосрочные контакты. Теперь экс-спортменка живет на две страны, а город Атланта называет "золотым" и "любимым". Ведь именно здесь около трех лет назад познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским, которому недавно родила дочку, решившись на позднюю беременность. Также она воспитывает приемного сына и еще одну дочь от предыдущего брака.

На свежем фото, которым Подкопаева поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, предстала в роскошном образе, передает Politeka.net.

Так, легенда спорта предстала в алом брючном костюме и черном кружевном бюстье. Лилия стояла перед гримировочным столиком, уложив волосы на одно плечо и дерзко посмотрев в камеру.

В подписи гимнастка выдала свое жизненное кредо: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй".

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Подкопаева изменилась внешне после переезда в США.

"Такая красивая❤🌹, такая нежная и естественная❤💎"

"Прекрасный образ🔥"

"Спасибо за искренность!🙌🏻Так мало настоящего осталось в нашем мире… "

"Лицо изменилось..."

"Какая утонченность и огонь в глазах. Украинская гордость 👏. ❤️❤️❤️ Have a nice day 😊"

"Любимая Лилечка❤️. Привет из Украины🙌"

Ранее мы рассказывали, Лилия вскружила голову откровенным фото в рубашке и без штанов. Спортсменка сидела в кресле, подобрав одну ногу. Публика окрестила кадр "очень нежным".

Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."

Как сообщала Politeka, Подкопаева, которая уехала из Украины, поделилась важным событием, Никитюк не сдержалась: "И как?"

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