Бывшая украинская гимнастка Лилия Подкопаева произвела фурор новым фото
Как известно, 42-летняя Лилия покинула Украину в 2017 году, переехав в США. До этого она уже 20 лет работала в Америке, где у нее были долгосрочные контакты. Теперь экс-спортменка живет на две страны, а город Атланта называет "золотым" и "любимым". Ведь именно здесь около трех лет назад познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским, которому недавно родила дочку, решившись на позднюю беременность. Также она воспитывает приемного сына и еще одну дочь от предыдущего брака.
На свежем фото, которым Подкопаева поделилась в своем микроблоге в Инстаграм, предстала в роскошном образе, передает Politeka.net.
Так, легенда спорта предстала в алом брючном костюме и черном кружевном бюстье. Лилия стояла перед гримировочным столиком, уложив волосы на одно плечо и дерзко посмотрев в камеру.
В подписи гимнастка выдала свое жизненное кредо: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй".
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Подкопаева изменилась внешне после переезда в США.
"Такая красивая❤🌹, такая нежная и естественная❤💎"
"Прекрасный образ🔥"
"Спасибо за искренность!🙌🏻Так мало настоящего осталось в нашем мире… "
"Лицо изменилось..."
"Какая утонченность и огонь в глазах. Украинская гордость 👏. ❤️❤️❤️ Have a nice day 😊"
"Любимая Лилечка❤️. Привет из Украины🙌"
Ранее мы рассказывали, Лилия вскружила голову откровенным фото в рубашке и без штанов. Спортсменка сидела в кресле, подобрав одну ногу. Публика окрестила кадр "очень нежным".
Напомним, что Подкопаева призналась Ефросининой, как удачно выскочила замуж за бизнесмена в США: "Мне не 18 лет..."
Как сообщала Politeka, Подкопаева, которая уехала из Украины, поделилась важным событием, Никитюк не сдержалась: "И как?"
Также Politeka писала, что покинувшая Украину Лилия Подкопаева напомнила о себе эффектным фото без штанов: "Любовь передаётся взглядом"