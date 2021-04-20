Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала, как вакцинируется
Прославившаяся на весь мир спортсменка поделилась постом на злободневную тему в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Спортсменка показала, как вакцинируется от COVID-19. На новом фото Лилия сидит на стуле в маске, а рядом доктор делает ей прививку вакциной Pfizer.
«Я рада, что сегодня сделала прививку вакцинной #Pfizer. Благодарю всех, кто организует кампанию по вакцинации — и всех, кто делает прививки», - написала Подкопаева.
Стоит отметить, что находится спортсменка сейчас не в Украине, а в США.
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Пост Лилии вызвал интерес у украинской ведущей Леси Никитюк, которая тут же поинтересовалась о самочувствии спортсменки после прививки.
«И как?», - написала Леся.
«Полет нормальный!», - ответила гимнастка.
В свою очередь, известная украинская ведущая Маричка Падалко поздравила спортсменку с получением вакцины.
Подписчики Лилии также отреагировали на ее пост.
«Оставайся здоровой», «Рассказывайте о своём состоянии после вакцинации», «Пиар», - пишут люди.
Отметим, что Подкопаева уже давно живет не в Украине. Она переехала в США в 2017 году. До этого она уже 20 лет работала в Штатах, где у нее были долгосрочные контакты.
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