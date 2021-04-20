Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала, как вакцинируется

Прославившаяся на весь мир спортсменка поделилась постом на злободневную тему в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Спортсменка показала, как вакцинируется от COVID-19. На новом фото Лилия сидит на стуле в маске, а рядом доктор делает ей прививку вакциной Pfizer.

«Я рада, что сегодня сделала прививку вакцинной #Pfizer. Благодарю всех, кто организует кампанию по вакцинации — и всех, кто делает прививки», - написала Подкопаева.

Стоит отметить, что находится спортсменка сейчас не в Украине, а в США.

Пост Лилии вызвал интерес у украинской ведущей Леси Никитюк, которая тут же поинтересовалась о самочувствии спортсменки после прививки.

«И как?», - написала Леся.

«Полет нормальный!», - ответила гимнастка.

В свою очередь, известная украинская ведущая Маричка Падалко поздравила спортсменку с получением вакцины.

Подписчики Лилии также отреагировали на ее пост.

«Оставайся здоровой», «Рассказывайте о своём состоянии после вакцинации», «Пиар», - пишут люди.

Отметим, что Подкопаева уже давно живет не в Украине. Она переехала в США в 2017 году. До этого она уже 20 лет работала в Штатах, где у нее были долгосрочные контакты.

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